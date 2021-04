Pezzella e Kucka la indirizzano, Pavoletti la riapre: Cagliari-Parma è 1-2 all'intervallo

vedi letture

Finisce con il Parma in vantaggio il primo tempo di questa sfida serale tra crociati e Cagliari, importantissima per la lotta salvezza. Parte più forte il Parma, con Andreas Cornelius che prova a rendersi pericoloso dopo pochi secondi lavorando una palla in area e calciando fuori con il destro. Dopo appena cinque minuti i crociati sbloccano la gara con il primo gol in Serie A di Giuseppe Pezzella, che con il sinistro trova al volo la coordinazione giusta per spedire nell’angolino basso alle spalle di Vicario uno spiovente arrivato dopo un corner respinto dalla difesa del Cagliari. Il gol subito scuote il Cagliari che sale di intensità e si affaccia nell’area avversaria rendendosi pericoloso con un destro di Nandez su assist di Nainggolan, ma è ancora il Parma a sfiorare la rete con un inserimento di Grassi che conclude con il destro senza però trovare la porta.

CRESCE IL CAGLIARI - Dalla metà del primo tempo i sardi entrano definitivamente in partita, chiudendo il Parma negli ultimi trenta metri: prima Marin testa le mani di Sepe con un preciso destro da lontano, poi Pavoletti si stacca bene e gira al volo con il mancino dall’interno dell’area, senza però trovare la porta. Il Cagliari si sbilancia e il Parma è lucido nel ripartire rapidamente e con Pezzella sfiora il raddoppio con un destro deviato che per poco non beffa Vicario. Sulla ripartenza, l’arbitro Valeri concede un calcio di rigore agli isolani per un fallo di mano dello stesso Pezzella su un cross volante di Zappa: l’esterno colpisce il gomito di Pezzella che però prova in ogni modo a nascondere il braccio. Il VAR La Penna richiama Valeri, che dopo aver rivisto l’azione decide di togliere il rigore.

KUCKA RADDOPPIA MA PAVOLETTI RISPONDE - Nel momento di maggior forcing del Cagliari però arriva il raddoppio del Parma con Juraj Kucka, bravo a battere da due passi Vicario dopo una splendida sponda aerea di Cornelius, che taglia in due la retroguardia dei sardi. Forti del doppio vantaggio, i crociati abbassano la guardia e vengono puniti pochi minuti dopo da Leonardo Pavoletti, che di testa è bravo a staccare su Bani dopo un bel cross dalla sinistra di Nandez e batte Sepe riaprendo la partita. Dopo due minuti di recupero l’arbitro Valeri manda le due squadre negli spogliatoi, in attesa di un secondo tempo che si preannuncia scoppiettante.