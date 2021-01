Pioli su Ibra: "La sua storia dice che non è razzista. Mettiamo un punto a questa vicenda"

Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro il Bologna, parla in conferenza stampa della prossima sfida e della recente esclusione in Coppa Italia per mano dell'Inter, in cui Ibrahimovic ha avuto uno scontro durissimo con Lukaku: "Non è stato un bello spettacolo ma certe situazioni possono succedere. Non è razzista e lo dice la sua storia, credo sia il momento di mettere un punto ora su questa storia. La proprietà è sempre stato in prima linea per combattere le discriminazioni. Mettiamo un punto su questa storia. Come sta? E' dispiaciuto per l'espulsione, ma molto carico e determinato per la partita di domani".