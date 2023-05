Pioli: "Vorrei trattenere Brahim Diaz. E credo in De Ketelaere, quest'anno è cresciuto molto"

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'DAZN' dopo la vittoria contro la Sampdoria: "E' chiaro cosa abbiamo subito martedì, una delusione che abbiamo subito in profondità. Certe delusioni fanno parte di un percorso, ma tutte le volte che scendiamo in campo possiamo dimostrare le nostre qualità. La Sampdoria è una squadra in difficoltà, ma l'abbiamo preparata bene e ora possiamo preparare al meglio il match contro la Juventus".

C'è stata quest'anno una crescita di De Ketelaere?

"Secondo me è cresciuto, sicuramente. Per assurdo ha avuto più occasioni all'inizio quando ancora non era così pronto mentre ora che è più pronto sta avendo meno spazio perché sto facendo altre scelte. Ha avuto più difficoltà rispetto a ciò che ci aspettavamo ma l'opinione non cambia perché ha grandi potenzialità".

D'accordo col voto 8 di Maldini in caso di qualificazione alla prossima Champions?

"La valutazione finale sarà ancora più attenta. Abbiamo giocato tante gare di alto livello, ma mi prenderò tutta l'estate per capire come e dove lavorare meglio. Abbiamo disputato una grandissima Champions, anche se l'eliminazione è stata forte. Il campionato è stato al di sotto delle nostre possibilità, ma se andiamo in Champions la stagione è positiva".

Pensate alla possibilità di andare in Champions anche col quinto posto?

No, no. Pensiamo a vincere le prossime due gare, magari superiamo qualcuno in classifica. Poi quello che succederà fuori dal campo non è nei nostri pensieri".

Com'è stato il rientro a Milanello dopo l'eliminazione dalla Champions?

"E' stato difficile tornare a Milanello, tornare ad allenarci con lo spirito giusto. Avessimo perso contro City o Real ci avrebbero aspettato fuori lo stadio per applaudirci, ma abbiamo perso il derby. Io però so chi alleno e ora dobbiamo provare a rendere questo finale di campionato il più positivo possibile".

Spera di trattenere Brahim Diaz?

"Ha caratteristiche particolari, ti può rompere le marcature strette. E' ancora molto in crescita: la volontà è quella di tenerlo, ma non sono io a fare mercato. Ora concentriamoci su questo finale di campionato, poi ci sarà tutto il tempo per rinforzare la squadra"