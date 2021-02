Piove sul bagnato in casa Napoli. Insigne a rischio forfait contro l'Atalanta

Non c'è pace per il Napoli. Quando mancano meno di due ore al fischio d'inizio di Atalanta-Napoli, Gattuso perde anche Lorenzo Insigne. Problemi per il capitano, che non dovrebbe quindi partire dal primo minuto contro la squadra di Gasperini. Al suo posto quindi spazio a Politano, che ha smaltito la botta al costato. Lo riporta Sky.