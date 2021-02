Pirlo: "Alla fine del primo tempo di mercoledì ho alzato la voce, poi 10 secondi di black-out"

"Venivamo da 11 vittorie in 13 partite, una battuta d'arresto ci poteva stare. Purtroppo è arrivata in un momento importante, ma sapevamo che la stagione sarebbe stata particolare. Dobbiamo continuare a lottare per centrare i nostri obiettivi". E ancora: "Mercoledì ho alzato la voce a fine primo tempo, poi ci sono stati 10 secondi di black-out che ci sono costati il secondo gol. La voce, però, si deve alzare quando la squadra non capisce di aver fatto male. Non è il caso di mercoledì".

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha risposto così in conferenza stampa alle accuse di scarsa personalità coi suoi giocatori dopo la sconfitta patita mercoledì scorso in Champions League contro il Porto.