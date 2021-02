Pirlo sul derby di Milano: "Lo vedrò anche io. Partita importante per loro, ma anche per noi"

"Il Derby di Milano? Lo vedrò in tv, è una partita importante e bella. Per loro, ma interessa anche noi". Mister Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Crotone, ha parlato anche del derby tra Milan e Inter in programma fra pochi minuti e molto importante per la corsa Scudetto.