Porto-Juve, Padoin su Pirlo: "E' come Allegri, sa trasmettere tranquillità alla squadra"

"Se hai la sfortuna di trovarli in una giornata per loro positiva, ti fanno dannare". Simone Padoin parla del Porto che stasera sfida la Juventus in Champions League. "Non sarà facile: siamo andati a giocare in Portogallo anche ai miei tempi, sono giocatori importanti. Pirlo però ha una squadra abituata ed è bravo a trasmettere tranquillità come faceva Allegri. La Juventus ha tutte le carte in regola per passare il turno. Pirlo? Di lui da compagno ho solo ricordi belli, è umile e intelligente, ha qualità che stanno emergendo anche ora".