Porto-Juve, per Sport la pressione è tutta per "l'ossessione della Vecchia Signora"

Stasera la Juventus riparte alla caccia del suo grande obiettivo. "La sua ossessione", la definisce il quotidiano catalano Sport. Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Vecchia Signora sfida il Porto al Do Dragao per vincere i fantasmi del recente passato. Ricorda il giornale che la Juve non vince la Champions oramai dal 1996, e la situazione è complicata. A pesare ci sono le assenze, Arthur, Dybala, Bonucci e Cuadrado, e anche un'avversaria chiusa e capace di difendersi che non concede gli spazi che la formazione di Pirlo ama aggredire.