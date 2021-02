Porto-Juve, Rui Barros e Alex Sandro: la storia dei due maxi colpi sull'asse Oporto-Torino

Sono due i giocatori che dal Porto si sono trasferiti direttamente alla Juventus. Un percorso che, inversamente, non è stato fatto da nessun giocatore ma che nel caso hanno fatto in due. Il primo risale al 1988 e ha il nome di Rui Barros. Allora ventiduenne, il il primo impatto con l'Italia lo ebbe col presidente juventino Boniperti, il quale in sede di firma gli 'consigliò' di tagliarsi i capelli prima della presentazione per rispettare gli standard dello stile Juventus.

Dal suo arrivo in bianconero, nell'88, il portoghese impiegò pochissimo tempo per entrare nelle simpatie del popolo juventino. Attaccante brevilineo bravo con il pallone fra i piedi, nonostante la bassa statura riusciva a tenere testa agli avversari più prestanti grazie ad una straordinaria velocità e a un grande senso dell'anticipo. La Juventus lo prese dal Porto su segnalazione di Dino Zoff, che lo aveva visto giocare nel Portogallo under 21. E alla fine dei suoi anni in bianconero la bacheca fu riempita con una Coppa UEFA e una Coppa Italia.

Alex Sandro il grande colpo Se entrambi i terzini della Juventus sono due ex Porto, visto che anche Danilo ha una militanza a Oporto prima di andare a Madrid, sponda Real, e Manchester, lato City, Alex Sandro si è trasferito direttamente dal Portogallo a Torino. Il comunicato, del 20 agosto 2015, così recitava: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l'accordo con la società Futebol Clube Do Porto SAD per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alex Sandro Lobo Silva a fronte di un corrispettivo di € 26 milioni pagabili in 3 esercizi". Dopo 137 partite al Porto, 214 a Torino con 11 reti e 28 assist.