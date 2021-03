Prandelli e l'ennesima decisione forte e inattesa. Le dimissioni per amore della Fiorentina

Cesare Prandelli non è nuovo a scelte forti e inattese. Nella sua carriera ha già dato le dimissioni in diverse occasioni, sia per sottolineare un lavoro che non dava i frutti sperati come successo agli albori a Lecce, sia quando in Nazionale la disfatta al Mondiale non poteva avere altro esito se non il cambio del tecnico. La sua esperienza "bis" alla Fiorentina, ha portato nuovamente a una scelta forte quanto inattesa, dimissioni maturate dopo un periodo stressante che lo ha svuotato fisicamente e mentalmente, culminato con la sconfitta contro il Milan.

Dopo la partita non aveva parlato alla stampa. Aveva aspettato di sbollire la tensione per poi lasciare lo stadio Franchi con il cappuccio sulla testa e di fatto tagliando tutti i contatti col mondo esterno, anche al telefono. Aveva parlato di "stanchezza" anche dopo la vittoria contro il Benevento, probabilmente già con la testa a questa possibile e difficile decisione. Il tecnico ha parlato con la dirigenza e ha confermato di non farcela più e la situazione è in evoluzione.

Dopo 21 partite di campionato, condite da solo cinque vittorie, 10 sconfitte e 6 pareggi, più una vittoria e una sconfitta ai tempi supplementari in Coppa Italia, termina così la sua seconda avventura sulla panchina della squadra che più amato nella sua vita. Tanto da non riuscire a vivere la tensione di una stagione complicatissima, la tensione del tifoso Prandelli che ora ha rimesso in mano al club viola il futuro della panchina e di fatto anche della squadra, ancora in piena lotta salvezza. Probabilmente tornerà Iachini, ma intanto Firenze non può altro che essere triste per l'epilogo che nessuno avrebbe voluto per uno degli allenatori più amati dell'intera storia del club.