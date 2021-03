Prandelli in bilico alla Fiorentina: "Se mi rendo conto di essere un peso basta parlarne..."

Ti dà noia leggere che sei a rischio? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina che alla vigilia della sfida contro il Parma valida per la 26esima giornata di Serie A ha risposto così: "Io ho dato la massima disponibilità. Sono arrivato in una situazione particolare, difficile, da tre anni la squadra lotta per questo obiettivo. Qualche difficoltà e situazione pregressa è ancora viva. Il mio futuro è domani, voglio vincere la partita. Se poi mi rendo conto di essere un peso basta parlarne: io ho un ottimo rapporto con la società, poi capisco che nel calcio in 24 ore si possa stravolgere tutto. In questo momento ho energia e voglia di arrivare un risultato. Sto facendo grandi sacrifici, anche personali, la Fiorentina però per me viene prima di tutto. E poi se non basta tutto quello che ho messo sono a disposizione. Sul fatto di leggere che sono a rischio dico che tutti gli allenatori sono a rischio, nessun escluso".

