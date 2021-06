Prandelli: "Lazio, prendi Jovetic. Ha voglia di rilancio e può dare ancora molto"

"Consiglio alla Lazio di prendere Jovetic, perché può ancora dare parecchio e ha tanta voglia di rilanciarsi". Cesare Prandelli, interrogato da Il Messaggero a proposito del suo ex pupillo ai tempi della Fiorentina, ha anche aggiunto: "Sa destreggiarsi in attacco in tutti i ruoli. In area ha un senso innato per il gol e vede il gioco per i compagni". L'attaccante si è svincolato dal Monaco e ora potrebbe approdare in biancoceleste da parametro zero anche grazie all'intermediazione di Ramadani, stesso agente del nuovo tecnico Sarri.