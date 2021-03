Prandelli sta facendo peggio di Iachini. Media punti da retrocessione

Come sta andando la Fiorentina negli ultimi mesi? Dall'arrivo di Cesare Prandelli è cambiato davvero pochissimo dal punto di vista dei risultati. Anzi, Iachini aveva una media punti maggiore rispetto a quella del tecnico bresciano, superando l'uno a partita con 8 in 7 gare. Prandelli invece è a 17 in 18, con un mercato in mezzo che gli ha dato una punta, Kokorin, che probabilmente non era il migliore acquisto possibile e immaginabile, sia per l'ambientamento che per le caratteristiche fisiche, almeno quelle attuali.

Però quella contro il Parma non è un'ultima spiaggia. Questo perché D'Aversa sta facendo peggio del suo predecessore Liverani che, dal canto suo, bene non aveva fatto. Il Crotone è l'unica squadra che ha fatto meno punti dei ducali, Torino e Cagliari sono due sorprese in negativo. Così i 25 punti della Fiorentina in 25 gare rappresentano una possibile salvezza attuale, ma proiettandolo a fine stagione farne 38 non è un risultato per stare tranquilli. Così i viola, partiti chiaramente senza obiettivi se non quello di fare un campionato tranquillo, hanno il rischio di rimanere invischiati, per il terzo anno consecutivo, fino alle ultime giornate.

Ha senso però cambiare ora? Molto sarà chiaro dopo Parma e poi contro il Benevento, altro scontro salvezza. Con sei punti probabilmente le polemiche andranno a scemare, almeno per questa annata. La prossima però andrebbe fatto qualcosa di differente, ma da quel lato Commisso - smentite a parte - ci sta già lavorando.