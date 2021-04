Pronti via, la Sampdoria pareggia con l'Hellas: a segno Jankto. È 1-1 a Marassi

Pronti via e la Sampdoria trova il pareggio contro l'Hellas Verona. Dopo neanche un minuto i blucerchiati, rivoluzionati in avanti con gli ingressi di Gabbiadini, Candere a Keita, trovano il gol con Jankto. Cross dalla destra per Keita che gira al volo trovando il corpo di Dawidowicz, la palla resta in area e capita sui piedi del ceco che calcia di potenza da posizione defilata battendo Silvestri per l'1-1,