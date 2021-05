PSG eliminato, Pochettino: "Orgoglioso dei miei. Assenza di Mbappé non sia una scusa"

Il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha parlato con termini più che positivi della sua squadra dopo il ko 2-0 col City e l’eliminazione dalla Champions: “Abbiamo giocato la gara che volevamo. Abbiamo iniziato molto bene, creando e dominando sul City. E non è semplice, non molti ci riescono. A volte però nel calcio serve anche una percentuale di fortuna, loro poi sono stati cinici segnando su due nostre situazioni di pressione offensiva. Mi sento orgoglioso dei miei giocatori e della mia squadra, anche se faccio i complimenti a Guardiola che dopo anni di lavoro sta facendo bene. Nell’arco dei 180’ siamo stati competitivi, non dimentichiamoci che abbiamo giocato 40-45 minuti con un uomo in meno. L'assenza di Mbappé? Non può essere una scusa. Siamo una squadra, ovviamente è una sfortuna non avere uno come Mbappé, ma ripeto: non è una scusa”.