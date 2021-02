Quanti punti servono per lo Scudetto? Pirlo: "Più di 80 sicuro ma la quota si è abbassata"

vedi letture

Quanti punti servono quest'anno per conquistare lo Scudetto? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per la 22esima giornata, ha risposto così: "Più di 80 sicuro, ma rispetto agli altri anni qualche punto in meno. S'è abbassata la quota Scudetto, ci sono tanti impegni e tante squadre forti, più o meno tutte allo stesso livello. La soglia non è altissima come gli scorsi anni, ma bisogna comunque provare a conquistare quanti più punti è possibile".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Pirlo