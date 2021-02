Ramsey sprona la Juve: "A Verona non volevamo il pari, ora ritroviamo la via della vittoria"

Il centrocampista bianconero Aaron Ramsey, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto spronare la sua Juventus a riprendersi dopo il pari deludente di Verona: "Non è il risultato che volevamo. Adesso testa a martedì per ritrovare la via della vittoria", ha scritto il numero 8 juventino con già in mente il match del turno infrasettimanale di Serie A contro lo Spezia.