Raspadori, dialogo ottimo con l'Atletico Madrid: apertura del Napoli, ma serve uno sforzo

Non solo Ruggeri. L'Atetico Madrid vuole fare incetta di colpi dalla Serie A e dopo aver pescato dall'Atalanta ora starebbe spingendo fortemente per prelevare Giacomo Raspadori dal Napoli. Non solo, perché secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport in edicola oggi il club spagnolo avrebbe recapitato un'offerta ai campioni d'Italia per l'attaccante classe 2000.

I colloqui tra Raspadori e i colchoneros in realtà sono ben avviati, merito del lavoro pregresso svolto dall'agente. A questo punto se l'Atletico trovasse un'intesa di massima per la cessione del Napoli, nulla vieterebbe all'ex Sassuolo di sbarcare a Madrid e al Metropolitano. E con l'uscita del 25enne originario di Bentivoglio il club partenopeo dovrebbe procedere all'acquisto di un profilo simile a Ndoye, un misto di qualità in avanti ed equilibrio.

Tuttavia, come ribadito dal quotidiano romano, tra i club c'è ancora distanza: il Napoli chiede più di quanto proposto dagli spagnoli, ma potrebbe non tardare molto l'incastro. Specialmente qualora Diego Simeone decidesse di chiudere in fretta l'operazione per garantire un'opzione valida al proprio parco attaccanti dietro a Griezmann, Julian Alvarez e Sorloth. Secondo le ultime indiscrezioni offerte dalla Gazzetta dello Sport, ad ogni modo, il prezzo di partenza fissato da Aurelio De Laurentiis sarebbe di 30 milioni di euro.