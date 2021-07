Raspadori piace alle milanesi, cosa farà il Sassuolo? I neroverdi puntano a cederlo tra un anno

Giacomo Raspadori è uno dei talenti più interessanti del calcio italiano e non a caso è stato tra i protagonisti (seppur abbia giocato poco) della meravigliosa cavalcata della Nazionale a Euro 2020. Nonostante il ruolo di comparsa, il suo talento non è in discussione e il giocatore del Sassuolo continua a piacere alle milanesi. Come riporta il Corriere della Sera, i neroverdi puntano però a confermarlo un altro anno, convinti di poter ricavare un bel po' di milioni nell'estate 2022.