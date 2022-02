Retroscena Dzeko: "Già due anni fa era quasi fatta con l'Inter". Poi svela il dialogo con Mourinho

vedi letture

Intervistato dall'ex compagno al Manchester City Micah Richards per il Daily Mail, l'attuale attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha svelato anche un retroscena di mercato sempre inerente al club nerazzurro: "L'estate scorsa è stata la prima volta che ho pensato tra me e me: 'Non vado da nessuna parte.' L'anno prima c'era stato qualcosa con la Juventus; due anni prima c'era qualcosa con l'Inter, la trattativa era praticamente conclusa. L'estate scorsa non mi aspettavo di andarmene dopo l'arrivo di José Mourinho - ha spiegato l'attaccante bosniaco -. Gli ho parlato quando è arrivato e sapeva che avevo ancora un anno di contratto. È stato un onore che un allenatore così grande fosse arrivato nel club. Gli ho detto: 'Sono qui e darò tutto per te e per il club. Ma dato che questo è l'ultimo anno del mio contratto, se salta fuori qualcosa, possiamo prenderlo in considerazione?'. Nel giro di pochi giorni era arrivato Tammy Abraham dal Chelsea e l'Inter era venuta a prendermi".