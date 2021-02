Reynolds alla Roma, il presidente di Dallas: "Sarà un'ispirazione per un'intera generazione"

Sei mesi di prestito con riscatto fissato in estate, Dan Hunt, presidente del Dallas, parla di Bryan Reynolds al sito ufficiale del club americano. "Non potremmo esser più felici per lui e per la sua famiglia. E' la certificazione di come si possa crescere nella nostra Academy. Dai campi a Fort Worth all'Italia, ora ispirerà una generazione di ragazzi che capiranno cosa significa esser parte del Dallas".