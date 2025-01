Rilancio della Roma per Rensch: è più vicino. Con l'Ajax ballano un paio di milioni

Il terzino classe 2003 Devyne Rensch è più vicino alla Roma. Secondo 'Sky Sport', in serata c'è stato un rilancio della società capitolina per il terzino olandese in scadenza di contratto con l'Ajax: la forbice tra offerta e richiesta è ora di un paio di milioni, dimezzata rispetto agli ultimi giorni. Si conta di chiudere nei prossimi giorni, prima della prossima partita della squadra allenata dall'italiano Francesco Farioli (domenica pomeriggio contro l’Heerenveen).

Sul calciomercato della Roma, oggi Ranieri in conferenza stampa s'è espresso così: "Costa e Rensch, che idea ha? Onestamente non parlo di mercato né di giocatori che escono sui giornali. Chi ve lo ha detto che noi li seguiamo? Cerco di non sbagliare il giocatore di quest'anno e per la Roma che verrà. Deve avere delle qualità sia in fase difensiva che offensiva che possa giocare a 4 o a 5 a destra e a sinistra".

E su Matias Soulé, questo il pensiero di Claudio Ranieri: "Io credo molto in questo ragazzo. Penso che l'argentino sia il giocatore del futuro della Roma. Io chiedo spesso a lui di essere più pratico e sta migliorando. Resta qui con noi e lui avrà le sue opportunità per far vedere che sta migliorando".