TMW Rios in Serie A con dodici mesi di ritardo? Perché con la Roma non ha funzionato

Richard Ríos sbarcherà in Italia con dodici mesi di ritardo? Il Napoli sembra fare sul serio su di lui, ma strappare un giocatore che ha già dimostrato il proprio valore al Benfica non sarà affatto facile, considerando anche quanto sia cara la bottega lusitana. Per lui nell'estate scorsa si era fatta avanti con grande decisione la Roma, ma alla fine il matrimonio non è mai stato consumato, con grande delusione dei tifosi giallorossi, molto colpiti dalle prestazioni del centrocampista con la maglia del Palmeiras.

Tentennamenti del giocatore, la Roma ha cambiato obiettivo

Nonostante inizialmente Rios avesse dato priorità alla Roma (e fosse disposto persino a rinunciare alla sua quota del 10% sui diritti), nelle fasi finali ha mostrato esitazioni. Una telefonata tra il ds Florian Massara e il calciatore non ha convinto la dirigenza giallorossa, che ha percepito una mancanza di determinazione da parte sua e immediatamente virato su altri obiettivi.

Anche il Palmeiras si è messo di traverso

I momenti di frizione nella trattativa non erano mancati, soprattutto col club brasiliano, che ha cambiato più volte le condizioni della trattativa (richiesta fissa intorno ai 30 milioni), probabilmente nel tentativo di scatenare un'asta o di ottenere di più. Questo ha indispettito non poco la Roma, che ha trovato la controparte troppo instabile e alla fine ha chiuso con il Lens per El Aynaoui.