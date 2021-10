Rocchi e il mancato rosso ad Handanovic: "Va lasciata l'interpretazione arbitrale"

Cosa pensa del rosso non dato ad Handanovic? E' una delle domande poste all'ex arbitro e oggi designatore per Serie A e B, Gianluca Rocchi, che ha parlato a margine dell'inaugurazione del nuovo Centro VAR a Lissone. Questa la sua risposta: "Non voglio parlare di episodi ma va lasciata l'oggettività e l'interpretazione che l'arbitro prende in campo. Se non vede il discorso è diverso e in quel caso interviene il VAR".

