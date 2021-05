Roma, 56 gol subiti. Fonseca: "È un problema di squadra. E non avere Smalling ha inciso"

Sono ben 56 i gol subiti dalla Roma in questo campionato: un dato che fa dei giallorossi la squadra con la peggior difesa tra le prime dieci in classifica. Paulo Fonseca analizza così: “Penso che non è solo un problema della difesa. C'è un problema di squadra. Sono cose reali, non mi invento nulla, ma non avere Smalling per tutta la stagione ha inciso. Abbiamo giocato con difensori molto giovani ed è stato incisivo nella nostra prestazione. La Roma poi non lascia molto alle altre squadre, ma abbiamo fatto parecchi errori. Molti dei gol presi sono più nati da errori nostri che dalla costruzione degli avversari. L'assenza di Smalling è stata importante".

