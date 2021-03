Roma, a giugno comincia un nuovo corso: Bruno Peres e Juan Jesus via, Mirante in dubbio

vedi letture

La prossima stagione la Roma inaugurerà un nuovo ciclo, il primo tutto dei Friedkin. Secondo il Corriere dello Sport, le strategie di mercato saranno concentrate su una politica dei giovani ed è per questo che ci sono alcuni calciatori che non saranno confermati. E' il caso di Bruno Peres e Juan Jesus: hanno superato i trent'anni e sono legati al club da un contratto in scadenza che non sarà rinnovato. Torna in dubbio anche il rinnovo di Antonio Mirante, sul quale ci sarebbe il Milan.