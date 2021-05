Roma a Mourinho, Piccinini: "C’era solo un modo per far dimenticare quest'anno in 1 minuto"

vedi letture

Sandro Piccinini, giornalista di Sky, commenta a caldo la notizia di Josè Mourinho alla Roma: "C’era solo un modo per far dimenticare in un minuto la catastrofe di quest’anno... 👏👏👏Poi, come per tutti gli allenatori, dipenderà dai giocatori che avrà a disposizione, ma intanto: in bocca al lupo di cuore ad un vero numero uno #Mourinho #ASRoma".