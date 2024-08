Roma, Abraham aspetta solo il Milan: valutate tre contropartite dai rossoneri

La Roma di Daniele De Rossi ha dato il via alla tournée in Inghilterra e a Burton Upon Trent, sede del ritiro, è presente anche il direttore sportivo Ghisolfi che nelle prossime ore cercherà di dare un'accelerata alle tante trattative in uscita dopo aver definito diversi colpi in entrata, gli ultimi in ordine di tempo sono quelli legati agli arrivi di Dahl, Matias Soulé e soprattutto del centravanti Artem Dovbyk dal Girona.

Quella principale riguarda l'addio di Tammy Abraham: Il Messaggero spiega come il centravanti inglese abbia messo in stand by sia Everton che West Ham, squadre che si sono mosse per lui, con l'obiettivo di aspettare il Milan: i rossoneri però in questa fase del calciomercato non hanno alcuna intenzione di arrivare a spendere i 25 milioni di euro richiesti dalla Roma per il suo cartellino.

Così, per il quotidiano, si valutano le possibili contropartite tecniche da inserire nell'operazione: i nomi sono quelli di Davide Calabria, Alexis Saelemaekers e Noah Okafor, profili che proprio in questi giorni valuterà attentamente l'uomo mercato giallorosso insieme a Daniele De Rossi. La sensazione è che per l'eventuale fumata bianca possa servire ancora del tempo, con le parti che aspetteranno ancora qualche giorno prima di ravvivare una trattativa comunque già partita da tempo.