Roma-Ajax, Klaassen mastica amaro: "Nei 180 minuti siamo stati noi la squadra migliore"

"Se consideriamo entrambe le partite siamo stati noi la squadra migliore, ma si sa questo non significa niente”. Ai canali ufficiali della UEFA, Davy Klaassen, capitano dell’Ajax, commenta così l’eliminazione subita dai lancieri contro la Roma in Europa League: “Sapevamo che si sarebbero difesi per difendere il vantaggio dell'andata e non era facile abbattere il loro muro. Ho avuto una grandissima chance nel primo tempo, dopo aver calciato ero convinto al 100% di aver segnato, però purtroppo non è stato così. Dovevo tirare più alto, invece ho calciato rasoterra e il loro difensore è riuscito a intervenire".