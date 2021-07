Roma, alle 13.30 parla Mourinho. Presente anche Jorge Mendes, in chiusura Rui Patricio

Cresce l'attesa in casa Roma per la presentazione di José Mourinho come nuovo allenatore. Appuntamento alle 13.30, con la Terrazza Caffarelli che farà da sfondo all'evento. Alla conferenza sarà presente anche l'agente dello Special One, ovvero Jorge Mendes. Il portoghese, spiega Sky Sport, è in viaggio verso la Capitale e oltre ad accompagnare Mourinho in sala stampa conta di definire con Tiago Pinto l'arrivo di Rui Patricio dal Wolverhampton per una cifra di 10 milioni più 3 di bonus.