Roma, Bailey: "Devo continuare a lavorare per farmi scegliere dal mister"

Alla prima gara contro il Sassuolo da titolare, Leon Bailey ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sono molto contento della vittoria, devo crescere sicuramente perché la mia prestazione non è stata perfetta. Devo lavorare per continuare ad essere schierato dal primo minuto. Sono felice di essere in questo gruppo: ho avuto un'occasione e la prossima volta la sfrutterò meglio".