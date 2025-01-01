Roma, Bailey: "Devo continuare a lavorare per farmi scegliere dal mister"
TUTTO mercato WEB
Alla prima gara contro il Sassuolo da titolare, Leon Bailey ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sono molto contento della vittoria, devo crescere sicuramente perché la mia prestazione non è stata perfetta. Devo lavorare per continuare ad essere schierato dal primo minuto. Sono felice di essere in questo gruppo: ho avuto un'occasione e la prossima volta la sfrutterò meglio".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile