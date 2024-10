Roma, Baldanzi: "Abbiamo giocato bene, ma dovevamo chiuderla prima"

La Roma si aggiudica per 1-0 la sfida nella terza giornata della fase a campionato di Europa League contro la Dinamo Kiev (rete su rigore di Artem Dovbyk nel primo tempo). Un successo sofferto, ma meritato, che ha visto protagonisti giovani talenti e una ritrovata solidità difensiva. Ai microfoni di Sky Sport, Tommaso Baldanzi ha analizzato la partita, fornendo un'interessante prospettiva sul match e sul percorso della squadra allenata da Ivan Juric.

Tante novità tattiche e interpreti nuovi in questa serata. Cosa ha fatto la differenza?

"Penso che abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo giocato bene. Avremmo potuto segnare più gol, chiudere la partita prima, già nel primo tempo o nel secondo. Comunque, ce la siamo portata a casa. Oggi possiamo essere felici perché ci servivano tre punti e li abbiamo conquistati."

Siete stati molto bravi a muovervi, tu e Pisilli, da trequartisti alle spalle di Dovbyk. C'è stato poi quel fallo su di te che ha portato al rigore decisivo per Dolby. Come avete interpretato le indicazioni tattiche del mister?

"Sì, siamo stati bravi a muoverci come il mister ci aveva chiesto, e poi dal dischetto Artem è stato bravissimo, regalandoci questa gioia. Siamo felici."

La capacità di mantenere il risultato nel finale, nonostante la possibilità di segnare prima, indica un percorso di crescita mentale della squadra?

"Sì, penso proprio di sì. Come ho detto, potevamo fare gol prima, ma riuscire a non prendere gol nei minuti finali, come avevamo fatto contro il Bilbao, dimostra che stiamo lavorando sulla mentalità. Oggi ci servivano tre punti, li abbiamo portati a casa, e va bene così."