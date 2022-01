Roma, che fatica alla ripresa. Ma Mou dopo Natale è quasi infallibile

Jose Mourinho torna a San Siro. Dodici anni dopo l’ultima volta, lo Special One si riaffaccerà in quella che per due stagioni è stata la sua casa. Sponda Inter, sia chiaro, e anche per questo la sfida con il Milan avrà un sapore diverso dal solito. Il 3 novembre 2010, qualche mese dopo aver dato l’addio ai nerazzurri, tornava al Meazza con il Real Madrid in Champions. In quell’occasione non andò oltre il 2-2, questo pomeriggio con la Roma spera di andare oltre e dare continuità alla prestazione fatta con l’Atalanta prima di Natale. Cominciare con un successo aiuterebbe anche in vista della seconda giornata del girone di ritorno che vede i giallorossi affrontare la Juventus per un ripresa di campionato decisamente complicata.

Numeri alla mano la vittoria di Bergamo da un po’ di respiro alla Roma nei confronti contro le big, ma la società capitolina resta comunque fortemente in debito se vediamo gli anni passati. A questo si aggiungono anche delle prestazioni non sempre eccellenti dopo la sosta natalizia, perché negli ultimi dieci anni sono appena 5 le vittorie alla ripresa dei giallorossi. Poi 4 sconfitte e un pareggio completano un trend che preoccupa Trigoria. A fare da contraltare, però, ci sono i numeri di Mourinho dopo i break invernali. In 17 occasioni ha vinto tredici volte, perdendone solamente due con Chelsea e Tottenham rispettivamente nel 2015 e nel 2020. Numeri ‘special’, come spera di ritrovare la sua Roma dopo le feste. Il Covid, per ora, è stato clemente con la società giallorossa che avrà i soli Mayoral e Fuzato indisponibili.