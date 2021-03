Roma costretta ad inseguire al Tardini dopo i primi 45': il 2° gol Mihaila lancia il Parma

Termina 1-0 in favore del Parma la prima frazione della sfida tra squadra ducale e Roma, in corso al Tardini in questo pomeriggio: per i padroni di casa in gol Mihaila, ma molto attivo anche Pellè, mentre negli ospiti si fa notare Pellegrini. Dzeko molto ben controllato dalla difesa ducale fino a questo momento, vedremo se Fonseca cambierà qualcosa a fine primo tempo.

Prima palla gol per la Roma, che si fa vedere con Dzeko: gran palla di Mancini verso il bosniaco, che approfitta di una dormita di Bani per andare al tiro, colpendo però male: Sepe blocca senza difficoltà. Ottimo approccio della Roma, ma è il Parma a passare: lancio lungo della difesa ducale, Man scappa a destra e supera il velocità Kumbulla, battuto nettamente in velocità, cross immediato dell'ex Steaua Bucarest che Mihaila impatta alla perfezione col sinistro, battendo Pau Lopez con un tiro violento radente il terreno. La Roma si getta alla ricerca del pareggio e si rende pericolosa con Pellegrini, su calcio di punizione, ed El Shaarawy, il cuo tiro viene bloccato però con facilità da Sepe. Nei ducali Pellè attivissimo, specie nel fare da riferimento per i lanci lunghi che i difensori sono spesso costretti a fare per non rischiare sul pressing alto della squadra di Fonseca.