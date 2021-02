Roma, difesa da registrare ma con l'Udinese la porta torna un bunker

In Italia, da quando esiste il calcio, chi ottiene risultati è chi riesce ad avere la miglior difesa o quasi. L’eccezione è stata la Juventus di Sarri dello scorso anno, ma è impossibile fare il paragone con la Roma di oggi. Che nella retroguardia giallorossa ci sia un problema è evidente: 32 gol subiti, decima peggior difesa del campionato e clean sheet in campionato che si contano sulle dita di una mano (cinque). Fonseca è a caccia dell’equilibrio perduto e spera di ritrovarlo già oggi contro l’Udinese, squadra contro la quale la Roma dall'inizio della stagione 2016/17 ha tenuto la porta inviolata sei volte in nove sfide di Serie A, più che contro qualsiasi altra avversaria nello stesso periodo. Era successo anche nella gara d’andata alla Dacia Arena: 1-0, magia di Pedro e tre punti. Il tecnico portoghese si augura possa accadere lo stesso visto anche il recupero dello spagnolo che comunque sarà destinato alla panchina.

In campo a guidare la difesa, invece, dovrebbe esserci Cristante visto il problema accusato da Kumbulla e la lesione muscolare di Smalling che terrà fuori anche l’inglese. Bryan, ormai promosso a vice capitano, è l’uomo tuttofare di Fonseca. In due dei cinque clean sheet di Serie A c’era il 4 giallorosso titolare al centro della difesa e poco importa se la posizione non gli piaccia più di tanto. “Se serve so che la posso fare, ma tra qualche anno magari sarà più facile giocare dietro che non mi andranno più le gambe (ride, ndr)” diceva a fine settembre, ma con lui centrale la Roma ha quasi sempre vinto (5), pareggiando sul campo a Verona e con il Sassuolo in inferiorità numerica e perdendo con Napoli e Spezia in Coppa Italia, quest’ultime due partite non certo imputabili all’ex Atalanta. Oggi pomeriggio a guidare la manovra dal basso sarà ancora lui perché Fonseca sa di poter contare su Bryan, sempre e in qualunque posizione.