Roma, Dybala e Pellegrini acciaccati ma Mourinho lavora per riaverli contro l'Inter

Mourinho ha le idee chiare e punta al tridente Zaniolo-Dybala-Pellegrini dietro ad Abraham per la partita contro l'Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega come la Joya e il centrocampista azzurro siano al lavoro per recuperare dai piccoli problemi avuti prima della sosta per le nazionali. Dybala lavora negli States e spera di poter tornare in Italia qualche giorno prima della partita, mentre il capitano giallorosso, rimasto inciampo anche da acciaccato contro l'Atalanta, finirà questa settimana con la fisioterapia, spingendo nella prossima per arrivare in condizione per la sfida contro i nerazzurri.