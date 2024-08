Roma, Dybala: "Scelta di rimanere? Qui mi sento a casa, ora testa solo al futuro"

vedi letture

L'attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko casalingo per 1-2 contro l’Empoli.

Che emozione è stata entrare in campo?

"Quando siamo entrati nel riscaldamento e fatto la corsa sotto la curva, è stato come se fosse la pima volta. Peccato, abbiamo rovinato quella che sarebbe stata una festa per tutti e non solo per me. Non abbiamo fatto una grande partita, guardiamo gli errori commessi e cerchiamo di migliorare per la prossima".

La posizione te la trovi: su cosa deve migliorare la Roma negli ultimi 30 metri?

"Oggi siamo stati un po' poco cattivi negli ultimi metri. Abbiamo tirato tanto, ma alla fine. Mi sono abbassato un po' troppo. Abbiamo commesso tanti errori, che ci hanno fatto perdere. Prepariamo bene la prossima gara, più dura di quella di oggi".

Raccontaci la tua ultima settimana.

"Sono momenti dove tanti pensieri ti passano per la testa. Una decisione dove metti tante cose sul tavolo. Sono 13 anni che sono in Italia, mi sento come a casa. Una scelta che ho fatto, sono contento perché sono felice qui così come lo è la mia famiglia. Ora testa al futuro".