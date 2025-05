Roma, Dybala: "Spero di restare alla Roma. Ranieri persona speciale"

Di seguito le parole dell’attaccante della Roma Paulo Dybala, che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 0-2 della sua squadra contro i granata di Paolo Vanoli allo Stadio Olimpico Grande Torino, gara valida per la 38° e ultima giornata della Serie A Enilive 2024/2025.

Queste le sue parole:

Emozioni contrastanti per il percorso. Come lo commenti?

“Sapore un po’ agrodolce ma siamo orgogliosi di come è andata dopo l’arrivo del Mister. Dobbiamo essere fieri di questo e consapevoli della nostra forza anche per la prossima stagione”.

Anche con te abbiamo visto un lungo abbraccio con Mister Ranieri, ce lo spieghi?

“Parlo tantissimo con lui, è una persona speciale e da quando è arrivato ha aiutato tutti. L’ho ringraziato e gli ho detto di godersi la vita ora che avrà più tempo”.

Resterai alla Roma anche il prossimo anno?

“Lo spero, la mia voglia è di rimanere. Se la società lo vuole sono felice di restare alla Roma”.

Di seguito la classifica finale della Serie A aggiornata dopo 38 partite:

Napoli 82 (Champions League)

Inter 81 (Champions League)

Atalanta 75 (Champions League)

Juventus 70 (Champions League)

Roma 69 (Europa League)

Fiorentina 65 (Conference League)

Lazio 65

Milan 63

Bologna 62 (Europa League tramite Coppa Italia)

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 43

Verona 37

Cagliari 36

Parma 36

Lecce 34

Empoli 31 (Retrocessa)

Venezia 29 (Retrocessa)

Monza 18 (Retrocessa)