Roma, ecco Gasperini: "Dybala gran giocatore, se sta bene. Obiettivo? La Champions"

vedi letture

“Io spero di non cambiare la fisionomia di Dybala, è un giocatore che va bene così”. Gian Piero Gasperini ha parlato così del ruolo dell’attaccante argentino nella sua Roma: “Spero che starà bene, che abbia sempre una buona salute e una buona condizione. C’è un prospetto di squadra, che deve essere chiara a tutti, come è stata la Roma della seconda parte dello scorso campionato, dove tutti spingono nella stessa direzione. E poi ci sono i singoli, sui quali ci mettiamo a disposizione per cercare di migliorare in qualche caso la condizione, in qualche caso altri aspetti. Dybala quando sta bene è un grande giocatore, quando ha difficoltà anche a voi piace meno: dobbiamo cercare di fare stare bene i giocatori il più possibile”.

Sarà contento a fine stagione se…

“Io penso che il risultato massimo possa essere la qualificazione in Champions, non credo la Roma sia pronta per lo scudetto, ma non si sa mai. Il mio obiettivo è costruire una squadra forte, costruire un nucleo di elementi che possano dare continuità alla squadra e creare un nocciolo duro su cui il prossimo anno, magari con più disponibilità, poter inserire quelle cose che possono alzare il livello, quei giocatori che adesso sul mercato non possano essere trattati e che in futuro mi auguro la Roma possa trattare”.

Dovbyk e Abraham possano proseguire la scia di Milito e degli altri suoi grandi attaccanti?

“Quelli che ha nominato erano giocatori forti, non penso di aver dato qualcosa in più a loro rispetto a quello che già avevano. Semmai ho tirato fuori qualche pregio che già avevano. Il fatto che spesso molti attaccanti abbiano segnato tanto dipende forse anche dal mio modo di giocare. Si parte da quello che c’è, poi le valutazioni di mercato le faremo strada facendo”.

La conferenza stampa di Gasperini