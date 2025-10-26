Roma, El Aynaoui: "Sempre a disposizione del mister"
Scelto tra gli undici titolare da Gian Piero Gasperini per la sfida al Sassuolo, Neil El Aynaoui ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Mi metto a disposizione della squadra e quando il mister mi chiama, rispondo presente".
