Roma-El Shaarawy, è scoccata la magia nel segno dell'11

Che ci fosse qualcosa di magico nel ritorno di El Shaarawy a Roma lo si era capito dal sorriso stampato sul volto del Faraone dal primo giorno che ha rimesso piede a Trigoria. Perché come cantava Venditti molti amori fanno dei giri immensi, ma poi ritornato ed è il caso di Stephan, volato in Cina due anni fa, ma con il cuore rimasto nella Capitale. I messaggi ai capitani Florenzi e Pellegrini, il rapporto ottimo con il gruppo giallorosso della Nazionale (l'abbraccio a Mancini dopo il gol allo Shakhtar ne è la prova), tutti indizi che lasciavano presupporre un secondo capitolo della sua avventura in giallorosso. Ed ecco che il primo paragrafo è stato a scritto a gennaio con la rescissione dallo Shanghai e la firma con la Roma, poi la riatletizzazione e ora il campo. Era mancata solo la scintilla in campo e la miccia si è accesa ieri sera. Entra nel secondo tempo per Pedro al minuto 62 e poco dopo trova il gol del 2-0 smaterializzandosi tra due centrali per poi beffare il portiere con un tocco sotto pregevole di destro. Undici, un numero ricorrente nella storia di El Shaarawy. Sono i minuti impiegati dal suo ingresso per segnare, sono il numero di gol che aveva segnato in campionato con la Roma prima volare in Cina, ma non è finita qui. L’undici marzo 2018 faceva il suo ultimo gol all’Olimpico contro l’Empoli ed esattamente tre anni dopo (11-03-2021) torna a segnare in casa. L’unica differenza è che questa volta non c’era un pubblico da abbracciare. I tifosi della Roma, però, possono comunque essere soddisfatti. “Abbiamo dimostrato di avere grande carattere e determinazione - ha detto El Shaarawy nel post partita -. L'allenatore ci aveva avvisati: lo Shakhtar è una squadra tosta. Abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi. Siamo contenti, ora ci aspetta un altro match difficile. Ma questo risultato ci dà fiducia". A Stephan soprattutto.