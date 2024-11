Roma, El Shaarawy: "Possiamo e dobbiamo fare di più, questa sera c'è un solo risultato"

vedi letture

Nel prepartita di Union Saint-Gilloise-Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport l'esterno giallorosso Stephan El Shaarawy: "È una partita che dobbiamo affrontare nel modo giusto, perché c'è solo un risultato oggi che è quello della vittoria. Bisogna fare una partita seria, di grande mentalità e intensità per portare a casa i tre punti per la classifica, ma soprattutto per il morale".

La classifica vi sta buttando un po' giù di morale?

"Siamo consapevoli che possiamo fare meglio, prima di ogni altro discorso possiamo e dobbiamo dare qualcosa in più. Oggi abbiamo l'occasione per fare una prova d'orgoglio e tirarci fuori da questa situazione, ci sono stati troppi risultati altalenanti in questo periodo. Dobbiamo ripartire, una vittoria oggi ci può dare la fiducia e la forza giusta per affrontare le prossime".

Le formazioni ufficiali di Union Saint-Gilloise-Roma

UNION SG (3-5-2): Moris; Mac Allister, Burgess, Sykes; Niang, Khalaili, Vanhoutte, Sadiki, Machida; Ivanovic, Fuseini. A disposizione: Chambaere, Imbrechts, Rasmussen, Van de Perre, Kabamgu, Ait El Hadj, Rodriguez, Boufal, Berradi, Leysen. Allenatore: Sebastien Pocognoli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy; Pellegrini, Baldanzi; Shomurodov. A disposizione: Marin, Ryan, Dovbyk, Abdulhamid, Hummels, Paredes, Soulé, Dybala, Zalewski, Pisilli, Sangare. Allenatore: Ivan Juric.