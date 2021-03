Roma, Fonseca: "Abbiamo fatto una partita molto realista. Lo Shakhtar è forte"

vedi letture

“Sapevamo che era importante vincere la prima partita e che sarebbe stato difficile”. Ai canali ufficiali della Roma, Paulo Fonseca commenta il successo ottenuto in Ucraina: “Lo Shakhtar ha dimostrato di essere una squadra forte, ma abbiamo fatto una buona partita: la nostra idea era di lasciare l’iniziativa a loro e poi ripartire. Nel primo tempo siamo usciti poche volte, ma abbiamo sempre difeso bene senza lasciare spazi a loro. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, la squadra ha iniziato a uscire più volte e abbiamo creato più situazioni per fare gol. La squadra ha fatto una partita realista, era importante non prendere gol nel primo tempo e mi è piaciuto che abbia capito questo. Lopez? Pau è in un momento molto positivo, l’ha dimostrato oggi: non ha avuto molto lavoro, ma ha fatto bene quello che ha avuto”.