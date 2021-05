Roma, Fonseca annuncia tre recuperi contro l'Inter: "In tutti i momenti loro fortissimi"

Che Inter si aspetta di trovare? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro l'Inter, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Una grandissima squadra. Devo fare loro i complimenti per il titolo, in questo momento non hanno pressione e con la qualità dei loro giocatori può essere pericoloso. In tutti i momenti abbiamo visto un'Inter molto forte e mi aspetto una gara difficile".

Ha recupero qualcuno per il match di domani?

Domani abbiamo El Shaarawy, Perez e Villar, sono pronti".

