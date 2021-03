Roma, Fonseca: "Che atteggiamento. Veretout problema muscolare, con Pedro tutto normale"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha così parlato a Sky Sport dopo la partita vinta in casa della Fiorentina: "La partita è stata difficile ma abbiamo vinto bene, dietro siamo stati sicuri, vincere qui era molto importante. Diawara era tornato in Europa e oggi ha fatto una grandissima prova al di là del gol: sono soddisfatto di averlo come soluzione. Dopo la sconfitta con il Milan abbiamo reagito bene, l'importante quando non vinciamo è capire dove si può migliorare. Oggi la squadra ha avuto un grande atteggiamento".

Cosa succede contro le big?

"Penso che spesso sbagliamo più noi di quanto non creino gli altri. Ci manca sempre qualcosa, sbagliamo e la squadra accusa".

Diawara è una prima scelta o no?

"Adesso abbiamo avuto bisogno di giocare con Cristante dietro, e Diawara è tornato al suo posto. Ma Villar stava giocando molto bene, anche se è vero che oggi con Diawara c'è stato più equilibrio difensivo".

Come sta Veretout?

"Sembra un problema muscolare ma valutiamo domani".

Con Pedro che vi siete detti?

"Abbiamo avuto una conversazione normale tra allenatore e giocatore, dei dettagli, delle cose da migliorare quando è entrato".