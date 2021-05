Roma-Fonseca, convivenza forzata. E sullo sfondo resta Sarri

A Trigoria non vedono l’ora che la stagione finisca. Mancano 5 partite e la speranza è quella di provare a limitare i danni. Cambiare allenatore ora è praticamente impossibile, difficile trovare una soluzione interna o qualcuno disposto a traghettare la squadra per nemmeno un mese. Per questo nella Roma si andrà avanti così salvo ulteriori scossoni o figuracce. Certo il clima non è dei migliori: facce cupe, preoccupate e tese. Come quella di Fonseca di ieri. L’allenatore portoghese è stato a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra per parlare con Pinto. Un’ora di colloquio senza l’agente Marco Abreu che lo ha solo accompagnato in auto e senza che il tecnico presentasse le dimissioni. Il malcontento è tanto, ma stravolgimenti nel breve termine non dovrebbero arrivare. Parallelamente, però, i Friedkin lavorano già alla prossima stagione, sperando di poter consegnare al successore di Fonseca almeno la settima posizione che in dote porta la Conference League. Insomma, a fine stagione sarà addio con l’ex Shakhtar che delle proposte dalla Premier alla Serie A le ha ricevute. La Roma per ripartire da zero vorrebbe portare nella Capitale Maurizio Sarri e i contatti sono avviati, ma ben lontani dal pensare a una chiusura imminente. Due i nodi principali da sciogliere: il primo legato al contratto con la Juventus ancora in essere e la penale che i bianconeri dovrebbero pagare in caso di mancato rinnovo fino al 2022 al tecnico toscano, il secondo, invece, riguarda le richieste dell'allenatore. L’ex Chelsea e Juventus ha chiesto garanzie tecniche tra cui un uomo di campo che accompagni la Roma nella quotidianità e 5 acquisti (un portiere, un terzino, due centrocampisti e un attaccante). Per il momento la distanza resta, ma c’è comunque ottimismo che si possa arrivare a dama in attesa di mettere in agenda un volo in Italia per l’entourage di Sarri. Quando questo blitz verrà scalettato, allora si entrerà nel vivo della trattativa.