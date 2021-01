Roma, Fonseca: "Fatali i primi 15-20 minuti della ripresa, non serve un centrocampista"

vedi letture

Dopo il pareggio contro l'Inter, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN: "E' difficile per me commentare questa partita. Abbiamo fatto un bel primo tempo ma nei primi 20 minuti del secondo tempo non siamo stati la stessa squadra. Poi quando l'Inter ha fatto il secondo gol siamo tornati ad essere la stessa squadra. Abbiamo avuto 15-20 minuti nel secondo tempo che sono stati fatali".

Non è stata una questione fisica.

"Non è una questione fisica perchè abbiamo finito la partita come abbiamo fatto".

Il cambio di Cristante ha dato fisicità alla manovra?

"E' entrato molto bene, è stato decisivo nella partita. La verità è che al primo momento di pressione per noi è molto importante avere Veretout ma Cristante è entrato bene".

Roma andata in difficoltà quando l'Inter ha pressato alta?

"L'Inter ha iniziato il secondo tempo con Brozovic e Vidal alti e abbiamo perso la capacità di pressione e Vidal e Brozovic hanno giocato solo in quel momento con la squadra che ha perso aggressività. La squadra è stata con i settori più lontani, è difficile però affrontare una squadra come l'Inter se non la pressi".

Sul mercato può servire un incontrista?

"Non è un obiettivo prendere un mediano perchè abbiamo Villar che è in un ottimo momento, Cristante, Veretout e Diawara".

Quanto può dare questo quarto d'ora finale alla Roma?

"Dobbiamo pensare che dobbiamo farlo in tutti i momenti della partita e quando giochiamo con squadra come l'Inter dobbiamo capire di mantenere la nostra aggressività e identità nel corso di tutta la partita".

Il derby?

"E' un'altra partita che dobbiamo preparare. Sarà difficile come lo è stato oggi. La Lazio è una grande squadra, dobbiamo pensare a cosa migliorare".