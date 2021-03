Roma, Fonseca non si fida della Fiorentina: "Ha vinto con la Juve 3-0 e può fare tutto"

Domani in panchina ci sarà Prandelli, all'andata c'era Iachini. Come è cambiata la Fiorentina? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro i viola ha risposto così: "Sono allenatori diversi, due grandi allenatori. Non è lo stesso affrontare la Fiorentina rispetto a quella dell'andata. E' una squadra forte con grandi giocatori, non è stata regolare ma ha vinto con la Juventus 3-0 e può fare tutto. E' una squadra che vuole avere la palla, esce bene in contropiede e non ho dubbi che domani sarà difficile per noi. Ma, come ho detto, in questi giorni ho visto una squadra che vuole lottare per i tre punti domani".

