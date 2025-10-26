Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Gasperini: "Ferguson ha un problema alla caviglia. Soulè? Non aveva mai saltato un minuto"

Roma, Gasperini: "Ferguson ha un problema alla caviglia. Soulè? Non aveva mai saltato un minuto"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:48Serie A
Giuseppe Lenoci

Intervistato dai microfoni di DAZN, Gian Piero Gasperini ha commentato il match in programma tra Sassuolo e Roma: "Giochiamo molto spesso e Soulè non ha mai saltato un minuto: può subentrare dalla panchina. Ferguson deve essere un elemento importante per il futuro, ha però una contusione alla caviglia e non so se giocherà oggi".

Il campionato al momento vede la Roma nelle posizioni alte.
"La classifica non bisogna guardarla, è presto. Il Sassuolo è molto pericoloso, sta facendo bene e il modo migliore oggi è concentrarsi solo su questa partita".

Articoli correlati
Sassuolo-Roma, al Mapei Stadium c'è anche il ct azzurro Gennaro Gattuso Sassuolo-Roma, al Mapei Stadium c'è anche il ct azzurro Gennaro Gattuso
Paulo Dybala la sblocca al Mapei Stadium. Sassuolo-Roma è 0-1 al 16' Paulo Dybala la sblocca al Mapei Stadium. Sassuolo-Roma è 0-1 al 16'
Serie A, 8^ giornata LIVE: Gasp sorprende, nella Juve c'è Vlahovic Serie A, 8^ giornata LIVE: Gasp sorprende, nella Juve c'è Vlahovic
Altre notizie Serie A
Paulo Dybala la sblocca al Mapei Stadium. Sassuolo-Roma è 0-1 al 16' Paulo Dybala la sblocca al Mapei Stadium. Sassuolo-Roma è 0-1 al 16'
Torino, Zapata: "Non vedo l'ora di tornare a segnare, il mister avrà bisogno di tutti"... Torino, Zapata: "Non vedo l'ora di tornare a segnare, il mister avrà bisogno di tutti"
Verona-Cagliari, infortunio Unai Nunez: problemi alla spalla, al suo posto Bella-Kotchap... Verona-Cagliari, infortunio Unai Nunez: problemi alla spalla, al suo posto Bella-Kotchap
Genoa, Thorsby parla da leader: "Possiamo uscire dalla crisi solo se siamo tutti... Genoa, Thorsby parla da leader: "Possiamo uscire dalla crisi solo se siamo tutti uniti"
Il Genoa non era mai partito così male nella storia dei 3 punti come quest'anno con... Il Genoa non era mai partito così male nella storia dei 3 punti come quest'anno con Vieira
Serie A, 8^ giornata LIVE: Gasp sorprende, nella Juve c'è Vlahovic Probabili formazioniSerie A, 8^ giornata LIVE: Gasp sorprende, nella Juve c'è Vlahovic
Torino, Baroni: "Tra primo e secondo tempo ho ribaltato lo spogliatoio, grande reazione"... Torino, Baroni: "Tra primo e secondo tempo ho ribaltato lo spogliatoio, grande reazione"
Roma, El Aynaoui: "Sempre a disposizione del mister" Roma, El Aynaoui: "Sempre a disposizione del mister"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Tudor passa a quattro?
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
3 Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma
4 Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco
5 Sassuolo-Roma, le probabili formazioni: Gasperini recupera Kone, tocca ancora a Dovbyk
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 8^ giornata LIVE: Gasp sorprende, nella Juve c'è Vlahovic
Immagine top news n.1 Per i vertici AIA quello di Napoli-Inter non era rigore. Possibile stop per Mariani e l'assistente Bindoni
Immagine top news n.2 Il Torino ci ha preso gusto: dopo il Napoli batte anche il Genoa, finisce 2-1
Immagine top news n.3 Altre 10 squadre di Serie A in campo: le probabili formazioni e la classifica aggiornata
Immagine top news n.4 Sarri sfida il passato in piena emergenza, Tudor sceglie Vlahovic: la vigilia di Lazio-Juve
Immagine top news n.5 Il Napoli si ritrova contro l'Inter, ma perde De Bruyne. Conte, nervi tesi con Lautaro e... Marotta
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta aggancia la Juve, Cremonese un punto sotto
Immagine top news n.7 Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.2 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.4 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo-Roma, al Mapei Stadium c'è anche il ct azzurro Gennaro Gattuso
Immagine news Serie A n.2 Paulo Dybala la sblocca al Mapei Stadium. Sassuolo-Roma è 0-1 al 16'
Immagine news Serie A n.3 Torino, Zapata: "Non vedo l'ora di tornare a segnare, il mister avrà bisogno di tutti"
Immagine news Serie A n.4 Verona-Cagliari, infortunio Unai Nunez: problemi alla spalla, al suo posto Bella-Kotchap
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Thorsby parla da leader: "Possiamo uscire dalla crisi solo se siamo tutti uniti"
Immagine news Serie A n.6 Il Genoa non era mai partito così male nella storia dei 3 punti come quest'anno con Vieira
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Buonaiuto e Burnete le novità in attacco
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Palumbo: "Bisogna dare di più, io in primis. Monza? Sarà importantissima"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Alvini su Coda: "Mi fa sempre gol, questa volta gli ho chiesto la maglia"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Doumbia: "Poco cinici sotto porta. Contento per il gol, dispiaciuto per il risultato"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Dionigi: "Abbiamo affrontato una squadra nettamente più forte e al completo"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, D'Agostino dopo lo 0-4 con lo Spezia: "Avanti tutti insieme ancora più forti di prima!"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Quarta sconfitta di fila per l'Audace Cerignola, riflessioni in corso su mister Maiuri
Immagine news Serie C n.2 Serie C, ancora un passo falso per l’Audace: il Trapani vince e sorpassa i pugliesi
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Longo: "Poco capaci di svoltare la partita. L'impegno c'è stato ma non sufficiente"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Raffaele: "Non vediamo l’ora di scendere in campo. Grandissime motivazioni"
Immagine news Serie C n.5 Ravenna-Rimini di Coppa Italia Serie C, c'è il divieto di trasferta per i tifosi biancorossi
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Liverani non ha dubbi dopo l'1-1 contro l'Arezzo: "Un mese fa l’avremmo persa"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Mondiale Under 17, sarà la Nigeria l'avversaria delle Azzurrine negli ottavi di finale
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?