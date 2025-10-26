Roma, Gasperini: "Ferguson ha un problema alla caviglia. Soulè? Non aveva mai saltato un minuto"

Intervistato dai microfoni di DAZN, Gian Piero Gasperini ha commentato il match in programma tra Sassuolo e Roma: "Giochiamo molto spesso e Soulè non ha mai saltato un minuto: può subentrare dalla panchina. Ferguson deve essere un elemento importante per il futuro, ha però una contusione alla caviglia e non so se giocherà oggi".

Il campionato al momento vede la Roma nelle posizioni alte.

"La classifica non bisogna guardarla, è presto. Il Sassuolo è molto pericoloso, sta facendo bene e il modo migliore oggi è concentrarsi solo su questa partita".