Roma, Gasperini: "Priorità deve essere vincere all'Olimpico. Dybala gioca ovunque"

La sua Roma è prima in classifica dopo la vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN: "Sono soddisfatto della posizione in classifica e della gara di oggi. Il Sassuolo sta facendo molto bene e dopo le due sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, c'è stata un'ottima partita e la risposta della squadra c'è stata".

Cristante ha portato pressione offensiva.

"Non ho mai avuto dubbi sugli attaccanti e Dybala è straordinario, può giocare da prima e da seconda punta. Non ci sono difficoltà di inserimento, poi ci sono delle caratteristiche da sfruttare. Pasalic in quel ruolo ha fatto 50 gol in quel ruolo, mentre Cristante ha iniziato fin da prima. Lui è maturato su tutti gli aspetti e sta dando una grossa mano".

Soddisfatto della prestazione offensiva?

"Oggi avevamo bisogno di tenere gli attaccanti un po' più aperti per sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti. Dovbyk è entrato bene, guarda come sprinta (ride ndr). Lavoro su tutti, ha fatto degli assist con i giri giusti, sono entrati bene in campo tutti. In attacco sto cercando soluzioni, ma è il punto meno prolifico dei reparti. Facciamo degli esperimenti in gara: Dybala è stato parecchio fuori, Bailey è alla prima da titolare, giocare tante partite aiuta".

La Roma è prima in classifica.

"Priorità assoluta è tornare a vincere davanti al nostro pubblico. Giochiamo in uno stadio sempre pieno con tanta passione alle spalle, non tutte le gare sono state negative come ad esempio con l'Inter però quella di giovedì era una partita da non perdere. Abbiamo recuperato e mercoledì rigiochiamo all'Olimpico: in casa abbiamo delle caratteristiche di picchiare contro il muro e poi prendiamo gol".